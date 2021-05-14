В Ставропольском крае с 14 мая начнутся рейды по профилактике соблюдения водителями тишины

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Госавтоинспекция Ставрополья возобновляет проведение рейдов по профилактике соблюдения водителями тишины и спокойствия жителей края.

Очередные рейды пройдут уже сегодня вечером, 14 мая.

Первый этап майской операции пройдет с 14 по 16 мая. В этот раз объектами внимания со стороны участников рейда станут Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Ессентуки, Минеральные Воды, Кисловодск и Будённовск. К проведению мероприятия вместе с автоинспекторами подключены службы участковых-уполномоченных, сотрудники отделов по делам несовершеннолетних.

Напоминаем суть краевого закона №20КЗ от 10.04.2008г. «Об административных правонарушениях», статья 2.5 которого гласит, что с 23:00 до 06:00 на улицах сел должно быть тихо, при этом, и днем запрещено нарушать тишину и покой граждан, если это сопряжено с явным неуважением к обществу.

В будние дни тишина должна быть обеспечена с 22:00. Этот закон устанавливает административную ответственность в виде штрафа от 1 до 3 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере уже 5 тысяч рублей.

После составления административного материала нарушитель ожидает вызова на административную комиссию по месту совершения правонарушения в органы исполнительной власти, которая даст правовую оценку действиям и определит меру ответственности.

По результатам рассмотрения выносится постановление по делу об административном правонарушении.

Второй этап майской операции «Тишина» пройдет в тех же селах с 21 по 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.