Двое пострадавших в страшном ДТП на Ставрополье детей остаются в тяжелом состоянии

Медики Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова прооперировали пятерых детей, которые пострадали на Ставрополье 30 апреля в ДТП с микроавтобусом.

В тяжелом состоянии остаются двое из них. Из реанимации вывели троих. Об этом рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что УГИБДД установлена предварительная причина ДТП с погибшими детьми на Ставрополье 30 апреля 2021 года.

- По предварительной версии, грузовик совершал маневр поворота. В этот момент он опрокинулся и придавил микроавтобус, в котором ехали дети, - рассказали изданию в УГИБДД по Ставропольскому краю.

При этом водитель грузовика утверждает, что маневр был непроизвольный. Его задела по касательной легковушка, которая не успела завершить обгон по встречной полосе и вернуться в свой ряд. За рулем ВАЗа находился 36-летний Максим Ларионов из села Кочубеевское. Подробнее здесь.