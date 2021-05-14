Экс-глава администрации Невинномысска и его знакомые обвиняются в мошенничестве

СКР завершил расследование уголовного дела против экс-заместителя главы администрации Невинномысска Олега Бондаренко и двух его знакомых.

Они обвиняются в покушении на мошенничество, пособничестве в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с марта по октябрь2020 года Бондаренко и его знакомый, вступив в преступный сговор, потребовали от жителя Невинномысска 750 тысяч рублей за оказание помощи в размещении аукционной документации на аренду земельного участка и создании условий для победы в этом аукционе.

Указанную сумму мужчина должен был передать через пособника. Но Бондаренко не имел возможности оказывать влияние на ход и результаты проводимых торгов.

Деньги, полученные мошенническим путем, обвиняемые планировали присвоить себе.

При передаче денег, всех фигурантов задержали сотрудники УФСБ России по краю. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.