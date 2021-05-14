После смертельного ДТП в Михайловске завели уголовное дело

В Шпаковском районе завели уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

8 мая неизвестный водитель на переулке Князевский Михайловска сбил девочку и сбежал с места ДТП. Несовершеннолетняя умерла в реанимации. По требованию районной прокуратуры возбуждено дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человек, сопряженное с оставлением места его совершения".

- Ход и результаты расследования уголовного дела в прокуратуре района взяты на особый контроль. В ходе оперативного совещания прокурор района потребовал от сотрудников правоохранительных органов незамедлительно начать проведение оперативных мероприятий по установлению лица, совершившего данное преступление, - сказано в сообщении.

Ранее ГУ МВД по Ставропольскому краю опубликовало фото предполагаемого виновника аварии.