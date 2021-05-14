В Ставрополе провели рейды по местам стихийной торговли, составили 5 протоколов

Сегодня сотрудники регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию вместе с правоохранителями и представителями администрации Ставрополя устроили рейды на места стихийной торговли. В этот раз составили пять протоколов, нарушителям грозит штраф от 500 рублей до 5 тысяч.

Контролеры выехали на уже знакомые места, откуда выдворяли торговцев, но снова стали свидетелями нарушения законодательства. Граждане продолжают ставить палатки, столы, некоторые пригоняют машины и продают продукты прямо с багажника.

- Рейды по пресечению стихийной торговли в крае проводятся регулярно. В текущем году уже прошло более 900 таких мероприятий, к административной ответственности привлечено более 700 человек. Отмечу, что мы не стремимся наказать продавцов, наша главная наша задача - обеспечить безопасность приобретаемой жителями края продукции, - заявил глава комитета Денис Полюбин.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на Ставрополье построят четыре крупных тепличных комплекса за 20 млрд рублей. Там станут выращивать овощи, которые потом попадут продавцам с лицензией.