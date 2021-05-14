Дагестанские пограничники получили часть Каспийской бухты на 20 лет по воле Мишустина

Погранвойска Дагестана получили часть Каспийской бухты под защиту. Фото для иллюстрации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительство России сообщило, что с этого дня пограничные войска Дагестана будут работать на новой части акватории Каспийской бухты Каспийского моря. Такой указ опубликовали на официальном портале за подписью премьер-министра России Михаила Мишустина.

- Предоставить федеральному государственному казенному учреждению "Пограничное управление ФСБ РФ по республике Дагестан" на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Каспийской бухты Каспийского моря (...) для обеспечения обороны страны и безопасности государства, - сказано в документе.

Теперь область ответственности ведомства расширилась.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о громком происшествии в Дагестане. На территории республики бесследно пропал трехлетний мальчик, которого ищут сотни волонтеров и сотрудники правопорядка. Следователи уже возбудили уголовное дело.