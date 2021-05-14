Развитие электросетевого комплекса Северной Осетии обсудили руководители РСО - А и "Россети Северный Кавказ"

На встрече во Владикавказе. Фото: Россети.

Как рассказали в пресс-службе энергокомпании, на встрече врио главы РСО - Алания Сергей Меняйло и и. о. гендиректора "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко обсудили несколько важных тем. И одна из главных среди них - решение проблемы неплатежей.

На 1 апреля общая задолженность потребителей республики превысила 4,7 млрд рублей, включая 3 млрд рублей долга структур ЖКХ. Это отражается на финансовом положении энергокомпании, а следовательно - сдерживает темпы модернизации и усиления инфраструктуры, что важно для развития республики.

Крупнейший неплательщик - АО «Аланияэлектросети»: долг предприятия перед Группой «Россети» уже превысил 1,1 млрд рублей.

Говорили на встрече и о консолидации сетевых активов на базе «Россетей». Руководитель республики дал поручение разработать совместный с «Россети Северный Кавказ» механизм консолидации имущества АО «Аланияэлектросети» на базе энергохолдинга.

- «Аланияэлектросети» является балансодержателем и арендодателем объектов сетевой инфраструктуры. Мы должны рассмотреть вопрос консолидации активов на базе «Россетей», - подчеркнул Сергей Меняйло.

Роман Левченко отметил, что вопрос надежности сетевого хозяйства для компании «Россети Северный Кавказ», как и для республики, является одним из приоритетных. Энергетики уже приступили к реализации ремонтной кампании-2021, на финансирование которой будет направлено 203 млн рублей (плюс 2% к уровню 2020 года).

К началу мая в республике завершен ремонт более 16 км линий электропередачи, 20 коммутационных аппаратов и пяти трансформаторов, 10 трансформаторных подстанций. Работы идут с опережением плана.

В особом порядке были рассмотрены вопросы тарифной политики в республике, а также реализация программы «Умные сети». Достигнута договоренность о проработке региональными властями и «Россети Северный Кавказ» совместных эффективных действий по разрешению всех обозначенных вопросов.