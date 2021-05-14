В Ставрополе открыли конкурс проектов местных инициатив на будущий год

Начался прием заявок на конкурс проектов местных инициатив на 2022 год. Он проходит в краевой столице и нацелен на повышение интереса населения к жизни города. Напомним, местные инициативы - идеи жителей региона по благоустройству общественных территорий, которые власти региона реализуют на средства из бюджета. Так в 2019-2020 годах в Ставрополе реставрировали шесть объектов и отремонтировали дороги на восьми улицах.

Можно предложить проекты улучшения дорог, услуг бытового обслуживания, спортивных площадок, обустройства мест отдыха и т.д. Единственное, нельзя предлагать идеи строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Также "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае проходит голосование за объекты благоустройства на 2022 год. Жители 33 муниципалитетов региона выбирают один из проектов, который будут благоустраивать.