С вызовами времени справились: в Думе Ставрополья прошли публичные слушания об исполнении бюджета за 2020 год

Фото: пресс-служба Думы Ставропольского края

Мероприятие в этом году прошло в очной форме и собрало депутатов, представителей Правительства, министерств и ведомств региона, общественных организаций. По видеосвязи к работе подключились все муниципальные образования Ставрополья. Всего участниками стали более 700 человек.

Открыл слушания спикер краевой Думы Геннадий Ягубов. Он напомнил, что в 2020 году пандемия коронавируса внесла большие изменения в приоритеты в работе органов власти. Несмотря на сложности, с которым столкнулись все регионы страны, Ставропольскому краю удалось рационально распределить бюджет и выполнить взятые обязательства.

- Ключевым вопросом для нас стало совершенствование бюджетной политики. Важно было, чтобы бюджет и в новых условиях продолжал оставаться устойчивым, отвечал вызовам времени и предусматривал возможности для развития края. Самым главным было защитить земляков, в том числе тех, кто был на передовой борьбы с коронавирусом, исполнить все социальные обязательства и поддержать экономику региона, – подчеркнул председатель Думы края.

Фото: пресс-служба Думы Ставропольского края

Отчет об исполнении главного финансового документа Ставрополья представила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства – министра финансов края Лариса Калинченко.

Объем расходов бюджета составил 140,3 миллиарда рублей. Объем доходов краевого бюджета по сравнению с 2019 годом вырос на 20% и составил 139,8 миллиарда рублей. Лариса Калиниченко подчеркнула, что рост связан с оказанием существенной федеральной помощи, выделенной на меры борьбы с пандемией коронавируса.

Безвозмездно из федерального бюджета в краевую казну поступило порядка 25 миллиардов рублей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции. Более 45% этой суммы – разовая поддержка, которая была направлена на приобретение медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, также часть средств пошла на поддержку пострадавших отраслей экономики. В общей сложности на антиковидные мероприятия в регионе было затрачено более 11 миллиардов рублей.

На 500 миллионов больше, чем в 2019 году, пошло на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса: всего из федеральной и краевой казны в реальный сектор экономики направили беспрецедентные 8,8 миллиарда рублей. Предприятия малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях получили поддержку в виде налоговых преференций в размере 1,8 миллиарда рублей. Среди них – снижение ставок по налогам и размера арендной платы – меры, закрепленные в краевом законодательстве депутатами Думы Ставрополья прошлой весной.

19 миллиардов рублей выделили на продолжение мероприятий по реализации 11 национальных и 48 региональных проектов.

Фото: пресс-служба Думы Ставропольского края

Большой блок отчета касался социальной сферы, и это неслучайно: финансовая поддержка в прошлом году составила 68% от расходов бюджета – 95,2 миллиарда рублей, что почти на 27% выше показателя 2019 года. Основная сумма была затрачена на реализацию социальных программ и на выплаты населению. 113 тысяч родителей Ставрополья, которые воспитывают детей от трех до семи лет включительно, получили в прошлом году новую выплату согласно краевому закону, принятому Думой края в апреле прошлого года в соответствии с Указом президента. Всего на поддержку семей с детьми было направлено 14,8 миллиарда рублей.

Пандемия коронавируса не помешала завершить строительство важных учреждений материально-технической базы социальной сферы. В прошлом году были сданы 16 новых детских садов, одна школа, три объекта здравоохранения, пять спортивных объектов и два объекта культуры. Подводя итог, Лариса Калиниченко отметила, что за каждой сухой цифрой отчета стоят реальные дела, направленные на улучшение жизни ставропольцев.

Слова благодарности коллегам-депутатам, а также сотрудникам Министерства финансов, финансовых органов и муниципальных образований края произнес председатель комитета краевого парламента по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый.

- Мы проделали громадную работу, чтобы решить сложные и тяжелые вопросы, которые были вызваны пандемией. Работали оперативно, и все задачи были в целом выполнены, – подчеркнул Юрий Белый.

Каждый из участников слушаний мог выразить мнение об исполнении бюджета региона за прошлый год. Для этого нужно было или заранее зарегистрироваться для участия, или задать вопрос через соответствующую форму на официальном портале краевой Думы. В основном, вопросы касались строительства новых медицинских и образовательных учреждений, мер поддержки сельского хозяйства, а также малого и среднего бизнеса, питания учеников младшей школы. На каждый вопрос будет дан письменный ответ.