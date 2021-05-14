В Невинномысске новый детский сад на 225 мест построят за 210 млн к сентябрю

Администрация Невинномысска рассказала, как продвигается строительство нового детского сада на 225 мест. Сейчас строительство завершено почти на 40%, а стоимость всего проекта - 210 миллионов рублей.

- Сегодня докладывал Губернатору Владимиру Владимирову о реализации нацпроекта "Демография" в Невинномысске. А именно – о ходе строительства долгожданного детского сада-ясли на 225 мест в районе ПРП по улице Калинина, 194/1 в 101 микрорайоне, - заявил мэр города Михаил Миненков.

Детский сад включает в себя четыре блока, всего будет два этажа. Там расположится котельная, веранды для дневных прогулок, игровые и детские площадки, а также обязательные помещения - столовая, детские группы и пр.

Мэрия заверила, что уже в сентябре этого года садик уже будет принимать воспитанников.