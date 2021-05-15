За 2021 год в Ставрополе высади 3 тысячи деревьев и 34 тысячи цветов

В Ставрополе за этот год высадили больше 3 тысяч деревьев и 34 тысячи цветов, рассказали в городской администрации. Работы по озеленению при этом еще идут. Осенью в лесном массиве прибавится еще 2 тысячи деревьев. Появится больше 700 зеленых насаждений на внутриквартальных и центральных улицах Ставрополя.

В Ставрополе, уточнили в мэрии, появились за 2021 год такие деревья и кустарники, как береза, черемуха, можжевельник, сирень, тисс, гортензия, самшит и барбарис.

- Всего около 300 зеленых насаждений. Вместе с ними на газонах и клумбах краевого центра расположились 34 тысячи виол, - комментируют в ведомстве. - Дворы жилых домов и улицы украсят липы, клены, березы, рябины, дубы, ели. Что касается цветников, то город расцветет 1,5 тысячами кустов роз. Восстановят и посеют более 10 тысяч кв.м. газонной травы.