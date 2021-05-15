В Пятигорске задержали 23-летнего подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков

На Ставрополье, в городе Пятигорск, полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков. Как рассказали в пресс-службе МВД края, сотрудники патрульно-постовой службы доставили в отделение для проверки молодого человека, который на улице громко ругался матом и нарушал общественный порядок. Оказалось, он был ранее судим за разбойное нападение и кражу. А при досмотре у него нашли 11 свертков. По результатам исследования, в них находились 12 граммов «синтетики».

- Со слов мужчины, наркотики он приобрел через Интернет и намеревался сбыть их на территории города-курорта, - добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

Подозреваемого арестовали.