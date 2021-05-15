Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста с ожогами лица

Накануне, 14 мая, спасатели Главного управления МЧС России по КБР эвакуировали альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус. Туристы запросили помощь, поднявшись на высоту 5200 метров. Альпинист из Нижнего Новгорода, предварительно сообщили спасатели, получил солнечные ожоги лица.

- По состоянию на 22:00 часа 14 мая поисково-спасательные работы на горе Эльбрус были полностью завершены. Спасатели помогли группе альпинистов из Нижнего Новгорода спуститься на поляну Азау. От медицинской помощи отказались, - комментируют в МЧС республики.