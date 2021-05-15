В селении Кабардино-Балкарии объявили о карантине из-за вспышки бешенства

В кабардино-балкарском селении Нижний Курп (Терский район) по распоряжению главы республики Казбека Кокова ввели карантин. Причина - вспышка бешенства среди животных на частном подсобном хозяйстве по адресу переулок Набережный, дом №5.

Как уточнили в пресс-службе правительства КБР, вся территория указанного населенного пункта считается в настоящее время неблагополучной. Запрещается ввоз, вывоз и любое перемещение больных животных, их лечение и посещение двора также под запретом.

Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарии поручено совместно с администрацией Терского района разработать и применить меры по уничтожению очага по бешенству.