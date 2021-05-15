На Ставрополье завели уголовное дело после гибели подростка в ДТП

В Михайловске, Ставропольский край, произошла смертельная авария, в которой погиб ребенок. Как рассказали в СКР региона, по факту произошедшего заведено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Разыскиваются свидетели ДТП.

Случилось все еще вечером 8 мая. По данным следствия, водитель на автомобиле неустановленной марки сбил 17-летнюю девочку на перекрестке улиц Кочубея и Луговой и скрылся с места происшествия.

Подросток скончалась в больнице 13 числа.

-Следствие обращается ко всем гражданам, располагающим информацией об обстоятельствах совершенного преступления, сообщить в Шпаковский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю по телефонам: 8(86553)6-54-00, 6-02-22 или на короткий номер 02, - обращаются за помощью правоохранители.