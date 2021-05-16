На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались пять человек

За день из-под меднаблюдения выписали еще 43 выздоровевших пациента. Число тех, кто смог справиться с болезнью, составило уже превысило 51 тысячу человек.

В регионе выполнено более 1 миллиона 781 тысячи тестирований на COVID-19.

С заболевшими работают медики. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. За вчерашний день диагноз подтвердился у 55 человек.

За весь период пандемии скончались 1437. А за вчерашний день – пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.