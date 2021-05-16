Около 700 ставропольских подростков трудоустроят на летний период

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе полным ходом идет подготовка к летней оздоровительной кампании 2021 года. Одно из ее направлений – организация трудовой занятости подростков на период каникул.

На условиях софинансирования с Центром занятости населения на лето планируется трудоустроить около 700 подростков.

На эти цели в бюджете города предусмотрено свыше 4,5 млн рублей. Кроме того, примерно 20 тысяч ребят пройдут пришкольную трудовую практику. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.