Спортсмены из Ставрополя привезли 10 медалей со всероссийского турнира по каратэ-киокушинкай

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Краснодаре прошел всероссийский турнир по каратэ-киокушинкай «Кубок Черного моря». В соревнованиях поучаствали более 1000 человек со всей России. Ставропольский край представляли 20 спортсменов краевой федерации киокушинкай и спортивного клуба «Антэй».

По итогам соревнований ставропольские спортсмены завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды.

В категориях дети 8-11 лет «золотыми» призерами стали Ашот Оганесян и Даниил Борисов, «серебро» - у Сергиоса Политова, «бронзу» получил Александр Калугин, в категории 35+ - Алексей Пожидаев.

Порадовали также и старшие ученики: на верхнюю ступень пьедестала поднялись Семен Борисов и Владимир Бобриков, 2 место занял Левон Бахшиян на 3 месте - Андрей Ткаченко и Ярослав Злобин.

Отдельно хотелось бы отметить успех наших спортсменов в категории 16-17 лет до 60 кг. Несмотря на сильный состав и большое количество бойцов в категории Семен Борисов и Ярослав Злобин смогли завоевать «золото» и «бронзу».

Итог турнира: 10 из 20 ставропольских участников вернулись с медалями.