В Ставрополе водитель маршрутки спас жизнь молодой пассажирке

Фото: Нетипичный Ставрополь

Инцидент произошел сегодня, 16 мая, утром, в Ставрополе. Водитель маршрутного такси №48 оказал первую помощь 17-летней пассажирке.

По словам очевидцев, у девушки случился приступ эпилепсии.

О личности водителя пока мало что известно. Очевидцы сообщили, что имя мужчины – Никита. Тем временем жители Ставрополя продолжают писать комментарии, оценивая героический поступок водителя:

- Значит не все потеряно в нашем мире;

- Хочу пожать ему руку;

-Красавчик! Мужик! Наконец-то хорошие новости от маршрутчиков!