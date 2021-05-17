В Ставропольском крае более 223 тыс. человек сделали прививку от ковид

В Ставропольском крае для защиты от инфекции продолжается вакцинация. Охват которой уже превысил 223 тысячи человек. Также важно следовать мерам профилактики, считает глава региона. За сутки от ковида скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных в крае достигло 53960.

Всего скончались от коронавируса за весь период пандемии в нашем регионе – 1442 человека. А за сутки диагноз подтвердился у 72 жителей края.

- Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к землякам.