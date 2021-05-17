В Ставрополе парковые аттракционы проходят проверку на безопасность

До конца июня должна завершиться проверка аттракционов в парке Победы Ставрополя. Напомним, что в конце 2019 года были приняты новые правила проверки парковых аттракционов в России.

Обязанность надзора за техническим состоянием машин легла на Гостехнадзор при Минсельхозе. Что касается проверок в краевом центре, то они проходят каждый год.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе школьница чуть не погибла, покатавшись на городских качелях.

Девочка получила перелом основания черепа. Чиновники пояснили, объект несет декоративную функцию. Кроме того, на качели влезли шесть человек вместо положенных четырех.