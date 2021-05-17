В Кисловодске в столкновении двух машин пострадал 10-летний ребенок

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю

Инцидент произошел 16 мая, около 17:30, на пересечении улиц Энгельса и Школьная в Кисловодске. Водитель автомобиля «Лада Калина», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и врезался в другую машину «Лада Калина».

10-летний пассажир первой «Калины» в этой аварии получил перелом ключицы.

Этой легковушкой управляла 36-летняя местная жительница, которая получила водительское удостоверение менее 3 лет назад. В момент ДТП была трезва.

По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.