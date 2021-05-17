В Ставропольском крае директор строительной компании обманул районные власти на 8,2 млн рублей

В Буденновском районе генеральный директор одной из организаций, специализирующейся на проведении ремонтных и подрядных работ, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По данным ведомства, мужчина по заключенному контракту принял на себя обязательства в лице подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ по устройству временного обводного канала и ливнепропуска в Левокумском районе, предусмотренных проектной документацией.

Так, руководитель подписал фиктивный акт о приемке выполненных работ, хотят сделаны они не были.

Организация по поддельным документам получила полную сумму. Размер ущерба оценили в 8,2 миллиона рублей.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Верховный суд России отказался рассматривать жалобы детей кавказского олигарха Хаджи-Мурата Дерева, которые хотели вернуть отобранные за долги миллионы. Это был их последний шанс отстоять подарки отца.

Согласно материалам Арбитражного суда, Дерев в течение трех лет регулярно отсылал детям от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов.

Младший брат Алхас таким образом заработал 2,6 млн рублей, старший брат Станислав - 7,6 млн рублей, а их сестра Сабина - 16,7 млн рублей.

Решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесии все сделки были приостановлены, приговор поддержали еще два окружных суда. Верховный суд РФ не нашел оснований для пересмотра постановлений.