В охотничьих угодьях Ставрополья выявили нарушения федеральных законов

Прокуратура Ставропольского края нашла нарушения в работе шести охотничьих угодий.

В результате проверки установлено, что в схеме угодий «Первый Андроповский», Первый Шпаковский», «Первый Изобильненский», «Второй Кочубеевский», «Третий Кочубеевский» и «Третий Новоалександровский» нет описания особо охраняемых природных территорий. Под угрозой оставались памятники природы, которые находились на территориях. Это нарушает два федеральных закона - "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов" и "Об особо охраняемых природных территориях".

- Прокуратурой министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, рассмотрение которого находится на контроле в Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуре. Кроме этого, пять охотпользователей предостережены о недопустимости нарушений закона, - сказано в сообщении Прокуратуры Ставропольского края.