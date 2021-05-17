В краевой Думе обсудили вопросы сохранения и содержания защитных лесополос

Лесополосы для аграрного Ставрополья жизненно необходимы для защиты сельскохозяйственных земель

Базовый законопроект «О некоторых вопросах в области содержания мелиоративных защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения на территории Ставропольского края и осуществления мероприятий по их сохранению» рассмотрели на совещании в комитете Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии.

Лесополосы для аграрного Ставрополья жизненно необходимы для защиты сельскохозяйственных земель. Высаженные еще в советское время лесополосы длительное время оставались бесхозными, их правовой статус в полной мере не регулировался федеральным и краевым законодательством.

Остро стоящий вопрос начали активно решать депутаты действующего созыва Думы, в результате 38 тысяч гектар земли оформлены в краевую собственность – это примерно половина от запланированного объема территорий. Ответственность за содержание этих земель предлагается распределить между лесхозами.

Документ призван совершенствовать правовую основу деятельности по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений на землях сельхозназначения Ставропольского края. Важно, что в нем будет отражена и методика расчета вреда в случае незаконной вырубки защитных мелиоративных насаждений

- Необходимо четкое законодательное регулирование в области содержания и осуществления мероприятий по сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений на землях сельхозназначения. Закон должен быть сформулирован таким образом, чтобы не возникало правовой неопределенности. Важно работать на будущее Нормы закона должны учитывать и объекты, которые пока не поставлены на кадастровый учет, - отметил председатель комитета Виктор Надеин.