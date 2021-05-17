На Ставрополье артист задолжал ребенку 170 тысяч рублей алиментов

Фото: пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Житель Александровского района задолжал своему ребенку 170 тысяч рублей алиментов. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Решив уйти от ответственности, мужчина устроился артистом народного коллектива на 3/10 ставки и из зарплаты перечислял небольшие суммы на содержание малыша и в счет погашения задолженности по алиментам.
Но все-таки выяснилось, что неплательщик в свободное время подрабатывает водителем и предупредили его об ограничении в праве управления транспортными средствами.
Кроме того, судебные приставы разъяснили должнику о дальнейшем привлечении его к административной и уголовной ответственности.
- Чтобы не подвести свой коллектив во время гастролей и не лишить себя дополнительного заработка, отец погасил всю сумму задолженности в размере 170 тысяч рублей, - говорится в сообщении.
Сейчас ставрополец каждый месяц выплачивает алименты в твердом денежном выражении, сумма которых установлена судом, и не допускает просрочек.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ!
Несколько лет назад житель Ставрополья задолжал своим шестерым детям полмиллиона алиментов. В итоге суд приговорил многодетного отца к 208 часам обязательных работ. Если мужчина и после этого не начнет платить алименты, то ему грозит уголовная ответственность.