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Происшествия17 мая 2021 11:59

В Минеральных Водах гендиректор ОАО «Гидрометаллургический завод» скрыл более 132 млн рублей налогов

Он предоставлял налоговыхе декларации, содержащие заведомо ложные сведения
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Против генерального директора ОАО «Гидрометаллургический завод» возбудили уголовное дело. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 2013 года по 2015 год мужчина уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость.

Он предоставлял налоговыхе декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более 132 миллионов 900 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения

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