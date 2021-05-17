Заведующая детсада в Ставропольском крае пять лет игнорировала психиатра

В Арзгирском районе вынесено решение по иску к МКДОУ детскому саду №7. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Федеральное законодательство обязует педагогов учебно-воспитательных учреждений раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование. Те, кто не прошел через специалиста, не допускается к работе. Нарушение этого закона обнаружила районная прокуратура в детском саду села Садогового. Несмотря на предписания, меры по устранению проблемы приняты не были.

- Заведующая МКДОУ детского сада [Наталья Солодченко - Прим.] длительно бездействовала в устранении нарушений, выявленных прокуратурой Арзгирского района, что является существенным нарушением закона. Суд удовлетворил требования прокурора и признал бездействие заведующей незаконным, - сказано в сообщении Арзгирского районного суда.