На Ставрополье накажут водителей, нарушавших тишину

С 14 по 16 мая в Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске, Минеральных Водах, Ессентуках и Кисловодске проходил первый этап операции «Тишина». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

К административной ответственности привлекли 70 водителей. Против них составили протоколы по статье: «Об административных правонарушениях». Согласно ей, с 23:00 до 06:00 на улицах населенных пунктов должно быть тихо.

Также запрещено нарушать тишину и покой людей и днем, если это сопряжено с явным неуважением к обществу. В будние дни тишина должна быть обеспечена с 22:00.

Штрафы за подобные нарушения предусмотрены в размере от 1 до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф возрастает до 5 тысяч рублей.