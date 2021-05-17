Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья провел личный прием граждан. К главе региона обратились 6 жителей края.

Детская спортивная площадка напротив дома № 49 по проспекту Кулакова краевого центра нуждается в ремонте. Об этом главе края рассказала председатель правления ТСЖ, в чьи обязанности входит обслуживание этой территории.

Вместе с присутствующим на приеме главой краевого центра Иваном Ульянченко было найдено решение вопроса.

До сентября жители района при содействии городской администрации подадут заявку на участие в программе местных инициатив на 2022 год. В рамках программы к июлю 2022 года спортплощадка будет модернизирована.

Также к главе края обратились владельцы зоопарка «Берендеево-Ставрополь». Сейчас он находится в парке «Победы». В связи с истечением срока аренды земельного участка рассматривается вопрос о смене местонахождения зоопарка. Губернатор поручил руководству города проработать возможные для размещения площадки.

Представитель союза ветеранов футбола Ставрополья обратился за содействием в организации участия команды союза в турнирах по футболу среди ветеранов, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вопрос будет проработан министерством физической культуры и спорта края.

Во время личного приема рассмотрели и другие вопросы. Решение каждого из них взято главой региона на контроль.