90-летняя ставропольчанка вышла гулять по козырьку окна на 2 этаже и застряла

В Ставрополе помогли пожилой женщине, которая оказалась на козырьке окна. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы края.

Так, на выходных 90-летняя пенсионерка решила прогуляться и подышать свежим воздухом. Но дверь оказалась заперта дочерью, которая вышла в этот момент в продуктовый магазин.

Пожилая ставропольчанка нашла другой способ выйти на улицу — вылезти через окно на 2- ом этаже. Она держалась за него одной рукой.

— Прибывшие спасатели с помощью с лестницы помогли пенсионерке спуститься», сказано в сообщении. Пенсионерку отдали в руки обеспокоенных родственников, — говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 17-летний студент из Кисловодска в «качестве социального эксперимента» заявил о планирующейся стрельбе в колледже.

— Не понимаю, о чем он думал и чего хотел добиться. Впрочем, этот вопрос ему уже задали. Правоохранители настороже, за что им от души спасибо. Опасность быстро заметили, товарища мгновенно установили. Что же, можно поздравить «исследователя». Результат он получил очевидный – уголовное разбирательство. Надеюсь, этот пример запомнится другим возможным «экспериментаторам». С такими вещами не шутят. Подумайте лишний раз о себе и о родителях, — поделился глава региона.