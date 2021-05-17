В Северной Осетии ученик «заминировал» школу, чтобы проверить работу спецслужб

Фото: сайт МБОУ СОШ №4 в городе Ардон

В северо-осетинском городе Ардон ученик старших классов позвонил по телефону друга в службу спасения и сообщил о бомбе в школе №4. «Телефонный террорист» эвакуировался со всеми, надеясь, что его не вычислят.

Как пишет «Baza», все произошло 15 мая. Подростка задержали в тот же день вместе с хозяином мобильника, с которого был совершен звонок по номеру 112. На допросе школьник сказал, что хотел проверить работу спецслужб. И признался, что пробовал собрать несколько бомб по роликам из интернета, но ни одна не могла взорваться.

А мастерил он их, пишет канал в соцсети, чтобы отомстить школе, в которой его обижают. Пока расследуется дело по статье о ложном сообщении о теракте, потому что взрывчатку или готовое взрывное устройство у старшеклассника не нашли.