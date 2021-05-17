В Железноводске восстановят поместье, где ночевал Лермонтов перед дуэлью

В городе-курорте Железноводске отреставрируют и переделают в отель поместье купца Карпова, где свою последнюю ночь жизни провел писатель Михаил Лермонтов. Инвестор хочет возвести гостиницу на 100 мест и предоставить 50 свободных вакансий для жителей региона.

Вид самого подворья будет сохранен в стиле XIX века, но при этом жителю XXI века будет комфортно отдохнуть в такой гостинице. Строительство планируют завершить к 2023 году.

Отель - крупный инвестиционный проект в 300 миллионов рублей. Таким образом регион хочет привлечь внешних инвесторов и повысить интерес у туристов.

- Проектная задумка гостиничного комплекса подчеркивает историческую идентичность города-курорта. Реставрация и реорганизация мест, хранящих в себе культурную ценность, - это шанс дать им вторую жизнь. Мы всегда поддерживаем проектные инициативы подобного рода, - заявил мэр Железноводска Евгений Моисеев.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Кисловодске также хотят восстановить старинное здание и использовать его как место отдыха.