В Пятигорске пройдет первая в мире Премия уличной культуры "КАРДО"

В Пятигорске с 19 по 23 мая состоится первая в мире Премия уличной культуры "КАРДО". Местные власти организуют крупную программу, которая включает лектории, концерты, мастер-классы и т.д. Специально для этого в Ставропольский край приедут 50 иностранных экспертов.

Это международная премия - участники из 36 стран мира станут соревноваться по 13 направлениям, таким как стрит-арт, стрит-дэнс, стритбол, скейтбординг, воркаут, паркур и многих других.

Главным призом станет 1 миллион рублей. Награждение победителей пройдет в Ставропольском государственном театре оперетты. Напомним, что премия "КАРДО" стала победителем конкурса социальных проектов правительства Ставропольского края по поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в 2021 году.