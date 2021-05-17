В Пятигорске перекроют движение по центральным улицам из-за фестиваля "КАРДО"

Мэрия Пятигорска сообщила, что с 19 по 22 мая центральные улицы города будут перекрыты во время мероприятий Премии уличной культуры "КАРДО". Сотрудники ведомства попросили ознакомиться с ограничениями и выстраивать свой маршрут заранее.

19 мая с 14:00 и до окончания массовых мероприятий ограничат проезд на улицах Козлова и Коста Хетагурова. А с 20 по 22 мая с семи утра до 22:00 все виды транспорта, кроме автобуса №1, не смогут проехать по улице Карла Маркса и Братьев Бернардацци.

Городские автобусы поменяют свой привычный маршрут и будут ездить "в обход".

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о Премии "КАРДО". Участники из 36 стран мира будут бороться за призовой 1 миллион рублей.