Глава края поручил найти новое место для зоопарка "Берендеево" в Ставрополе

Директор "Берендеево" Кристина Кудинова на личном приеме у главы Ставрополья Фото: Инстаграм

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в официальном Инстаграм-аккаунте, что учредитель контактного зоопарка "Берендеево" Кристина Кудинова обратилась к нему лично с просьбой о помощи. Дело в том, что животных хотят выдворить из парка "Победы" из-за нарушения договора аренды.

- Сейчас он размещается в парке "Победы". В связи с истечением срока аренды земельного участка рассматривается вопрос о смене местонахождения зоопарка. Владимир Владимиров поручил руководству города проработать возможные для размещения площадки, - рассказали в пресс-службе губернатора.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что парк "Победа" расторг соглашение с директором зоопарка, потому что она не проигнорировала свои обязанности по оплате. Как рассказали в администрации "Победы", Кудиновой много раз давали шанс выплатить растущий долг за аренду и коммунальные услуги, но она этого не сделала.

Причиной стала пандемия - в страшный 2020 год не оказалось выручки, чтобы заплатить даже заработную плату сотрудникам зоопарка. И выйти из этого положения Кудинова не смогла. Дело дошло до суда, но и туда директор "Берендеево" не пришла. Поэтому заседание перенесли.