Депутаты думы Ставропольского края направили положительный отзыв на инициативы федеральных коллег

Краевые депутаты поддержали все рассмотренные меры поддержки

В краевой Думе на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению рассмотрели законодательные инициативы Госдумы, касающиеся семей с детьми. Новый закон направлен на реализацию целей, озвученных Президентом России в Послании Федеральному Собранию.

Согласно законопроекту, больничный по уходу за ребенком до 7 лет теперь будет оплачиваться 100 процентов от зарплаты вне зависимости от стажа работы родителя.

В числе важных инициатив также поддержка беременных женщин, находящихся в сложной жизненной ситуации и семей с низким доходом, воспитывающих школьников. Первым планируется предоставлять выплату в размере 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения. На Ставрополье эта выплата может составить до 5374,5 рублей. Для вторых ввести ежемесячное пособие в размере 1/2 прожиточного минимума (5310,5 руб) на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет. Таким правом могут воспользоваться те семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума.

Краевые депутаты поддержали все рассмотренные меры поддержки и направили соответствующее постановление в комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов.

- Глава государства Владимир Путин сегодня четко обозначил демографический вопрос, как ключевой и общенациональный. Поддерживая поправки федеральных депутатов, мы продолжаем комплексную работу по решению вопросов, связанных с народосбережением, – прокомментировала итоги заседания председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева.