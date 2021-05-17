В Ставрополе начали подготовку и патрулирование водоемов к купальному сезону

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщила, что городские пляжи подготавливают к купальному сезону. Сейчас заходить в воду запрещено, так как идет проверка. Местные власти озаботились информированием граждан о том, что нарушение запрета может привести к штрафам.

Чтобы спокойно провести проверку водоемов, полиция организовала патрулирование. Основной массив горожан предпочитает купаться на Комсомольском пруду, туда и направили сотрудников правопорядка.

Напомним, "КП-Северный Кавказ" писала, что во время майских праздников Комсомольский пруд был полон "до отказа". Людей не смутили работающие у пляжа строители, завершающие благоустройство пруда, и не испугали запрещающие купаться таблички. Вдобавок никто не соблюдал социальную дистанцию и другие рекомендации Роспотребнадзора, предупреждающие распространение коронавируса.