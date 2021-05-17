На Ставрополье отремонтировали 179 квартир ветеранов с начала 2021 года

С начала года субсидии на ремонт квартир ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны выделили 179 заявителям. Всего из бюджета выделили 30 миллионов на то, чтобы оказать помощь определенным категориям граждан в 2021 году.

Региональные власти могут помочь в ремонте жилой площади в соотношении 70% на 30% - большую часть расходов погашает государство, а остальное сам заявитель. Однако выплата не может составлять больше 100 тысяч рублей. На таких основаниях за все время реализации программы "Старшее поколение" помогли 1664 жителям Ставрополья. На это выделили 145 млн рублей.

Важно уточнить, что получить выплату можно только на восстановление жилых помещений, которые находятся в собственности не менее 5 лет. Исключение составляют те инвалиды и ветераны, которые живут больше пяти лет на съемной квартире или доме.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что после заявления в прокуратуру Ставропольского края смогли отремонтировать жилье ветерана Великой Отечественной войны. Квартиру затопило из-за аварии в другой квартире, находящейся в муниципальной собственности.