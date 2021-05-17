За три года волонтеры Ставрополья нашли и вернули родителям больше сотни детей

С 25 по 29 мая в Ставрополе и Пятигорске пройдет акция, в рамках которой вспомнят пропавших детей региона. В крае работает волонтерская организация, которая за три года нашла живыми 124 ребенка из 134 заявленных исчезнувшими.

Остальных до сих пор ищут, а родители не теряют надежду на возвращение своих детей. Как рассказали волонтеры, люди пропадают по разным причинам: часто малыши могут просто заблудиться, а подростки часто сбегают из дома из-за конфликтов. Не исключены случаи похищения.

Организация отметила, что многое зависит от обеспечения связи между ребенком и родителями. Нужно проверять исправность работы телефона домочадца, а лучше установить специальное приложение с GPS. Также волонтеры принимают звонки по горячей линии, чтобы родственники смогли оперативно сообщить о пропаже.

В Ставропольском крае работают около 200 добровольцев, которые за 2021 год уже нашли 34 ребенка.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пропаже трехлетнего мальчика в Дагестане. До сих пор ведутся поиски, следователи уже завели уголовное дело.