В Кисловодске пройдет онлайн-экскурсия по "Крепости" для молодежи региона

Минтуризма региона проведет обзорную экскурсию для всех желающих на своей Инстаграм-площадке. Мероприятие запланировано на 20 мая на 10:30 утра. Присоединиться к эфиру и послушать экскурсоводов сможет любой желающий, но упор сделают на молодежь.

- Большой раздел посвящен Кисловодску как крупнейшей госпитальной базе в годы Великой Отечественной войны. Имеется также экспозиция под открытым небом - лапидарий, - сказано в сообщении пресс-службы мэрии Кисловодска.

Напомним, в музее "Крепость" представлены несколько коллекций: археологическая, этнографическая и кисловодский фарфор. Всего фонд учреждения насчитывает больше 90 тысяч экспонатов разных времен.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в другом городе-курорте Ставропольского края пройдет первая в мире Премия уличной культуры "КАРДО". Местные власти подготовили большой фестиваль в честь международного конкурса.