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Недвижимость17 мая 2021 22:50

Дорогу обхода Буденновска отремонтируют за 156 млн рублей в 2021 году

В регионе продолжают выполнять обязанности по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края рассказали, что в этом году отремонтируют 11 км дороги "Обход города Буденновска" за 156 миллионов рублей. В перечень мероприятий входит не только смена асфальта, но обустройство кюветов и земляного полотна откосов и обочин.

Смену полотна проведут с использованием современных технологий, которые позволят асфальту дольше не изнашиваться. Также обустроят автобусные остановки, съезды, установят новые дорожные знаки. Отметим, что в Ставропольском крае проводят именно комплексные дорожные работы.

- Качественное дорожное полотно здесь имеет большое значение для жителей Буденновска и гостей края, так как данная дорога позволяет разгрузить городские транспортные магистрали. Поэтому было принято решение включить её в план ремонта на текущий год, - заявил и.о. министра Евгений Штепа.

Строительство и ремонт