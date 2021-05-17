Дорогу обхода Буденновска отремонтируют за 156 млн рублей в 2021 году

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края рассказали, что в этом году отремонтируют 11 км дороги "Обход города Буденновска" за 156 миллионов рублей. В перечень мероприятий входит не только смена асфальта, но обустройство кюветов и земляного полотна откосов и обочин.

Смену полотна проведут с использованием современных технологий, которые позволят асфальту дольше не изнашиваться. Также обустроят автобусные остановки, съезды, установят новые дорожные знаки. Отметим, что в Ставропольском крае проводят именно комплексные дорожные работы.

- Качественное дорожное полотно здесь имеет большое значение для жителей Буденновска и гостей края, так как данная дорога позволяет разгрузить городские транспортные магистрали. Поэтому было принято решение включить её в план ремонта на текущий год, - заявил и.о. министра Евгений Штепа.