В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заразился 61 человек

На Ставрополье диагноз коронавирусная инфекция за сутки подтвердился у 61 человека. Число зараженных достигло 54021. Также за вчерашний день от ковида скончались 4 пациента, у которых болезнь проходила в тяжелой форме.

Число умерших достигло 1446. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Единственный способ быстро остановить пандемию – вакцинация. Прививки против коронавируса в нашем крае сделали 227 тысяч человек. Иммунизация доступна для всех. Берегите себя! Всем желаю здоровья! – обратился Владимир Владимиров к землякам.