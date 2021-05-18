Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставрополь готовится к старту купального сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас в краевой столице идут проверки готовности городской службы спасения к работе в летний период, Роспотребнадзор проверяет качество воды. Подразделения ГИМС МЧС России проводят освидетельствование пляжей.

До того, как завершится подготовительный этап, купание во всех городских водоемах запрещено. За нарушение этих требований предусмотрены меры административного воздействия.

- В целях предупреждения несчастных случаев на воде проводится межведомственное рейдовое патрулирование в зоне городских водоемов, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в жаркие майские выходные обновленный Комсомольский пруд в Ставрополе заполнили сотни отдыхающих. На всех желающих позагорать лежаков не хватило, поэтому кто-то принимал солнечную ванну стоя. Толпы людей полезли в воду, хотя официально сезон купания городские власти еще не открыли.

- Согласно постановлению губернатора, у нас есть полномочия штрафовать людей, но только в присутствии двух понятых и полиции. То же самое может делать полиция и без нас. Мы поставили запрещающие знаки, выставили наших спасателей и машину с громкоговорителем, оповещающую, что купаться нельзя. Это все, что мы можем сделать, - прокомментировала пресс-секретарь мэрии Юлия Путинцева.

Напомним, основным местом массового отдыха на воде в городе станет обновленный Комсомольский пруд. Для обеспечения безопасности жизни людей в период купального сезона там будут дежурить спасатели. Сейчас силами охраны организован пропускной режим и контроль общественной безопасности.

В городе есть также несколько десятков различных небольших водоемов, но они не предназначены для купания.