В Ставрополе 20 мая певица Надежда Бабкина даст бесплатный концерт

В Ставрополе пройдет XV фестиваль-марафон «Песни России-2021». В рамках которого состоится концерт с участием Надежды Бабкиной.

Кстати, наш город станет первым в регионе, кто примет этот фестиваль.

Автором и художественным руководителем проекта станет народная артистка России Надежда Бабкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Концерт с участием местных творческих коллективов и солистов, ставших победителями конкурсов фестивалей, представляющих народные жанры, пройдет 20 мая в 19:00 на Крепостной горе Ставрополя.