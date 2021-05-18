В Ставрополе летом откроется новый детский сад на 300 мест

В Ставрополе готовится к вводу в эксплуатацию детский сад на улице Пригородной. Он рассчитан на 300 мест, 124 из них – ясельные. В здании готовы большие физкультурный и музыкальный залы.

В саду будет 13 групп воспитанников, для каждой из них спроектированы отдельные секции с игровыми комнатами, буфетами и спальнями. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Также завершено благоустройство и озеленение прилегающей территории. На ней расположатся детские площадки.

Напомним, в 2020 году Ставрополю удалось открыть более 1000 мест для дошколят в детских садах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополь готовится к старту купального сезона. Сейчас в краевой столице идут проверки готовности городской службы спасения к работе в летний период, Роспотребнадзор проверяет качество воды.