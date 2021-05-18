Следователи ищут свидетелей убийства на территории автовокзала Георгиевска

Против 49-летней жительницы Георгиевска продолжается расследование уголовного дела. Она подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, утром 8 мая в районе автовокзала Георгиевска между женщиной и ее бывшим 39-летним сожителем произошла ссора, из-за желания мужчины возобновить отношения.

Во время конфликта женщина нанесла экс-возлюбленному удар ножом в область бедра, повредив бедренную артерию. От полученных травм потерпевший скончался в районной больнице.

Сейчас следователи ищут очевидев, которые находились на территории автовокзала в момент ссоры, а также оказывали помощь потерпевшему.

Если Вы располагаете какой–либо информацией о совершенном преступлении, просим сообщить в следственный отдел по городу Георгиевск следственного управления СКР по Ставропольскому краю по телефонам: 8 (87951) 5-01-49, 8-961-449-38-91 или 112.

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