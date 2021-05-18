Прокуратура добилась лишения прав 104 водителей из Ставропольского края

В Ставропольском крае с начала 2021 года лишили прав 104 водителей с медицинскими противопоказаниями. Иски направляла региональная прокуратура.

- В целях повышения безопасности дорожного движения прокуратурой Ставропольского края на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению фактов предоставления права управления транспортными средствами лицам, имеющим медицинские противопоказания. В истекшем периоде 2021 года по требованию прокуроров 104 гражданина, имеющие медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, в судебном порядке лишены водительских прав, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В ведомстве отмечают, что у таких водителей есть зависимости - наркомания, алкоголизм - либо психологические заболевания. Вопрос на контроле у краевой прокуратуры.