В Ставропольском крае активизировались змеи

Фото: пресс-служба ПАСС СК

На Ставрополье с приходом тепла активизировались змеи. Так, с 14 по 16 мая спасатели трижды выезжали на отлов пресмыкающихся. Один из таких случаев произошел 14 мая, в поселке Новый Георгиевского городского округа.

Хозяйка частного дома, выйдя на улицу, заметила метровую змею, спокойно ползающую по территории ее двора. Женщина не растерялась и попыталась прогнать пресмыкающееся, но тщетно.

Испуганная гостья лишь забилась под собачью будку, где просидела до приезда спасателей. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы края. На место происшествия выехали спасатели.

Они отодвинула будку и обнаружила змею, похожую на желтобрюхого полоза. Вытащив пресмыкающееся, спасатели погрузили его в машину и вывезли на природу подальше от жилых домов.

А вот вторая змея обосновались на детской площадке краевого центра. Напоминающее озерного ужа животное пряталось под кустом сирени на улице Мира. Заметили его обеспокоенные прохожие. Испугавшись за жизнь детей, они вызвали спасателей. Пассовцы посадили змею в мешок и вывезли за город.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 90-летняя ставропольчанка вышла гулять по козырьку окна на 2 этаже и застряла. К счастью, старушке помогли прибывшие спасатели.