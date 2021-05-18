Суд Ставрополя рассматривает дело экс-мэра Пятигорска Травнева

Ленинский районный суд Ставрополя продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-мэра Пятигорска Льва Травнева. Это следует из открытых данных суда.

Мужчину обвиняют в четырех эпизодах превышения должностных полномочий. Так, чиновник выдал муниципальные земли в обход закона. К примеру, в 2013 году на участке, который предоставила администрация Пятигорска, построили автосалон. К слову, эта земля находилась под горно-санитарной охраной. Травнева задержали в апреле 2020 года.

В суд дело передали в начале апреля 2021 года. За полтора месяца были назначены пять заседаний, два из которых отложили из-за неявки подсудимого либо свидетелей по делу.